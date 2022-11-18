سياسة عدم وقوف الركاب في الحافلات بين المدن تؤدي إلى فوضى أثناء التنقل

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اعتبارًا من اليوم الجمعة، لن تقبل حوالي نصف الحافلات بين المدن في مقاطعة "كيونغ كي" الركاب في حالة عدم وجود مقاعد متبقية.وسوف تنفذ 14 شركة تابعة لمجموعة "كي بي" للنقل، وهي شركة نقل محلية، سياسة عدم الوقوف اعتبارًا من اليوم الجمعة، مما سيؤثر على حوالي 1,100 حافلة تسير على 146 طريقًا بين المدن، وهي تمثل 44% من الحافلات التي تعمل بين المقاطعة والعاصمة سيول.وقد قررت الشركات تنفيذ تلك السياسة لمراعاة سلامة الركاب بعد حادث التدافع المميت في "إي تيه وان"، وانضمت إلى بعض الشركات المشغلة للحافلات الأخرى التي نفذت تلك السياسة في معظم الحافلات بين المدن في المقاطعة.وتخطط وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل خلال هذا الشهر لتوظيف 15 حافلة إضافية، بما في ذلك ثلاث مركبات احتياطية، لتقليل الارتباك أثناء ساعات التنقل.كما تخطط الوزارة لتشغيل 46 حافلة إضافية على 22 طريقًا لزيادة 2,300 مقعدًا خلال هذا العام، لكن تنفيذ هذه الخطط سيستغرق بعض الوقت.