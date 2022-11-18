مسؤول أمريكي كبير يزور سيول لمناقشة نهاية نظام كيم جونغ أون

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زار مسؤول دفاعي أمريكي رفيع المستوى كوريا الجنوبية لإطلاع سيول على وثائق استراتيجية رئيسية تحتوي على تحذير من "نهاية نظام كيم جونغ أون".ووفقا لوزارة الدفاع في سيول، قام "ريتشارد جونسون"، نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون السياسات النووية وأسلحة الدمار الشامل، بزيارة الوزارة الكورية لتقديم إحاطة بشأن الوثائق التي تحدد كيفية التعامل الأمريكي مع أي هجوم شمالي نووي.وحضر "ها ديه بونغ"، المدير العام لمكتب سياسات الدفاع بالوزارة، وغيره من كبار المسؤولين الدفاعيين الإحاطة التي قدمها "جونسون" حول استراتيجية الدفاع الوطني ومراجعة الوضع النووي ومراجعة الدفاع الصاروخي التي أصدرتها وزارة الدفاع الأمريكية في أكتوبر.وخلال الإحاطة، أكدت الولايات المتحدة التزامها المستمر بتوفير قدرات الردع الموسع لكوريا الجنوبية، واستخدام المجموعة الكاملة من القدرات العسكرية المتاحة، بما في ذلك القدرات التقليدية والنووية والدفاع الصاروخي وغيرها من القدرات المتقدمة.وقالت الوزارة الكورية إن قدوم المسؤول الأمريكي لتقديم الإحاطة شخصيا تُظهر استعداد الولايات المتحدة للوفاء بالتزاماتها، وأكدت أنها المرة الأولى التي يزور فيها مسؤول دفاعي أمريكي رفيع المستوى سيول لتوضيح مراجعة الوضع النووي ومراجعة الوضع الصاروخي.