مجموعة الشيطان الأحمر تطلب الإذن بتنظيم فعاليات تشجيعية لكأس العالم وسط سيول

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أعلنت المجموعة الرسمية الداعمة للمنتخب الكوري لكرة القدم أنها ستسعى إلى تنظيم فعاليات تشجيعية وسط مدينة سيول خلال بطولة كأس العالم التي ستنطلق في قطر يوم الأحد المقبل.وقالت مجموعة "الشيطان الأحمر" أمس الخميس إنها قدمت طلبا إلى حكومة مدينة سيول للحصول على إذن لتنظيم هذه الفعاليات في ميدان "كوانغ هوا مون" وسط العاصمة، خلال الفترة من يوم الثالث والعشرين من نوفمبر وحتى يوم الثالث من ديسمبر المقبل.وإذا منحت حكومة بلدية سيول الموافقة، فمن المتوقع أن يتم تنظيم الفعاليات التشجيعية للمنتخب الكوري يوم الرابع والعشرين والثامن والعشرين من نوفمبر، والثاني من ديسمبر، وهي مواعيد مباريات المنتخب الكوري مع منافسيه ضمن مباريات المجموعة الثامنة.وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان اتحاد كرة القدم الكوري في وقت سابق من الشهر الجاري عن قراره بإلغاء طلبه لاستخدام ميدان "كوانغ هوا مون" للتجمعات التشجيعية للمنتخب الكوري، قائلا إنه لن يكون من المناسب إقامة تلك الفعاليات في أعقاب حادث "إي تيه وان".ومن المتوقع أن تتخذ حكومة بلدية سيول قرارا بشأن طلب مجموعة الشيطان الأحمر في الأسبوع القادم.