الشرطة تستجوب رئيسة مكتب منطقة يونغ سان بشأن حادث التدافع في إي تيه وان

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يستجوب فريق الشرطة الخاص الذي يحقق في حادث التدافع في منطقة "إي تيه وان" رئيسة مكتب منطقة "يونغ سان" "بارك هي يونغ" المشتبه في إخفاقها في أداء واجباتها لمنع وقوع الحادث المأساوي والتعامل الصحيح معه.وحضرت "بارك" مكتب فريق الشرطة الخاص في منطقة "مابو" بسيول في حوالي الساعة التاسعة و50 دقيقة من صباح اليوم الجمعة، ولم تجب عن أسئلة الصحفيين عند وصولها إلى المكتب حول إمكانية استقالتها الطوعية، وقالت إنها ستجيب بصدق على الاستجواب.وتخطط الشرطة لاستجواب "بارك" حول ما إذا كان مكتب منطقة "يونغ سان" قد وضع التدابير الصحيحة للسلامة قبل احتفالات عيد الهالوين في "إي تيه وان"، وما نوع المهام التي قامت بها "بارك" بالفعل لذلك الغرض.وقد أعلن فريق التحقيق يوم الاثنين الماضي أن "بارك" تخضع للتحقيق بتهمة الإهمال المهني الذي أدى إلى وقوع الوفيات المأساوية.كما استدعى فريق التحقيق "ريو مي جين" المديرة السابقة لمكتب تعليم الموظفين بوكالة شرطة العاصمة سيول، والتي كانت مسؤولة عن مراقبة مكالمات الطوارئ وقت وقوع الحادث، لاستجوابها بشأن نفس التهمة الموجهة إلى "بارك".