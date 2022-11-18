رئيس الوزراء الإسباني يحضر منتدى الأعمال التجارية الكوري الإسباني في سيول

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حضر رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز" منتدى الأعمال الكوري الإسباني الذي عقد اليوم الجمعة في سيول.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة إن المنتدى عُقد بحضور حوالي 100 شخص، بمن فيهم "سانشيز"، ووزيرا التجارة الكوري والإسباني، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من غرفتي التجارة والصناعة الكورية والإسبانية وشركات "سام سونغ"، و"إس كي"، و"إير باص"، و"إندرا".وقامت غرفة التجارة والصناعة الإسبانية بتنظيم هذا المنتدى في محاولة لتوسيع التعاون بين شركات البلدين، بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الإسباني إلى كوريا الجنوبية.وفي كلمة ألقاها في المنتدى، أعرب وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري "لي تشانغ يانغ" عن أمله في توسيع التعاون بين كوريا وإسبانيا في مجالات الطاقة المتجددة والسيارات المستقبلية.وبعد انتهاء المنتدى، أجرى الوزير الكوري "لي" محادثات مع نظيره الإسباني "رييس ماروتو"، حيث أعرب الوزير الإسباني "ماروتو" عن أمله في تعزيز التعاون الاقتصادي، في أعقاب زيارة رئيس الوزراء الإسباني "سانشيز" إلى كوريا الجنوبية.ودعا الوزير الكوري الجانب الإسباني إلى إيلاء مزيد من الاهتمام بتوسيع مشاركة الشركات الكورية في السوق الإسبانية.