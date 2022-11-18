إصابات كورونا الجديدة في كوريا الجنوبية تقل عن 50 ألفا

Photo : YONHAP News

انخفض عدد إصابات كورونا الجديدة إلى مستوى أقل من 50 ألفا.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 49 ألفا و418 حالة، منها 66 حالة لدى الوافدين من الخارج.وانخفض عدد الإصابات الجديدة بمقدار 6 آلاف و19 إصابة مقارنة باليوم الأسبق، وبمقدار 5 آلاف و101 إصابة مقارنة بيوم الجمعة من الأسبوع الماضي.وبهذا، توقف الاتجاه التصاعدي لعدد حالات الإصابة الجديدة بعد أن استمر في الارتفاع لمدة 6 أسابيع، على أساس يوم الجمعة منذ شهر أكتوبر الماضي.وانخفض عدد الحالات الخطيرة المصابة بالفيروس بمقدار 15 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إلى 365 شخصا.وزاد عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بمقدار 63 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضي، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 29 ألفا و925 حالة وفاة حتى الآن.