المكتب الرئاسي يتعهد بمحاسبة كوريا الشمالية عن إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات

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انتقدت إدارة "يون صوك يول" إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات اليوم الجمعة، واتهمت النظام بتصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة.وفي بيان صدر اليوم الجمعة، أدان المكتب الرئاسي بشدة إطلاق الصاروخ باعتباره انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، قائلا إن أي نشاط من جانب بيونغ يانغ يتعلق ببرامجها النووية والصاروخية لا يمكن تبريره.وفي البيان إن سيول لديها الإرادة والقدرة الساحقة على الرد الفوري على أي تهديد، وحذر بيونغ يانغ من أحكامها الخاطئة.كما تعهدت الحكومة بالعمل عن كثب مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بناء على المناقشات مع الولايات المتحدة لمحاسبة كوريا الشمالية على انتهاكها للقرارات الدولية، مع تعزيز التعاون الأمني الثلاثي مع واشنطن وطوكيو.وشدد المكتب الرئاسي على أن كوريا الشمالية ليس لديها ما تكسبه من تصعيد استفزازاتها، والتي لن تؤدي إلا إلى مزيد من عزل النظام وفرض عقوبات عالمية إضافية. وحث بيونغ يانغ على وقف تلك الأعمال والرد على اقتراح سيول بتقديم المساعدات في مقابل نزع السلاح النووي.