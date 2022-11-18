سيول ومدريد تتفقان على تعزيز التعاون في الإنشاءات والصناعات المتطورة

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اتفق زعماء كوريا الجنوبية وإسبانيا على تعزيز التعاون في البناء والصناعات المتطورة.وأصدر الرئيس "يون صوك يول" ورئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشير" بيانا مشتركا عقب قمتهما في المكتب الرئاسي في "يونغ سان" اليوم الجمعة.وخلال المناقشات حول تعزيز الشراكة الاستراتيجية، أشار "يون" إلى إمكانيات زيادة التعاون الاقتصادي، ورحب بتوسيع الاستثمار بين الشركات من البلدين في بطاريات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة وصناعات المستقبل.وقال الرئيس الكوري الجنوبي إن مذكرة التفاهم التي وُقعت بين مؤسستي تمويل الصادرات من البلدين ستساعد في تعزيز الأساس للعطاءات المشتركة في مشروعات البناء الخارجية.وفيما يتعلق بالقضايا الأمنية، أدانت سيول ومدريد بشدة سلسلة إطلاق الصواريخ الباليستية الأخيرة لكوريا الشمالية، واتفقتا على تنسيق الجهود عن كثب داخل المجتمع الدولي لإظهار رد موحد.يُذكر أن "سانشير" هو أول رئيس للحكومة الإسبانية يصل إلى كوريا الجنوبية في زيارة رسمية، منذ أن أقام البلدان العلاقات الدبلوماسية في عام 1950.