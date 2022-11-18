جونغ كوك يغني في حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر

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انطلقت أمس الأحد فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 في قطر، بحفل افتتاحي شارك فيه "جونغ كوك" عضو فرقة "بي تي إس".وكشف أصغر عضو في فرقة الكيبوب الشبابية خلال الحفل عن أغنيته المنفردة الجديدة "دريمرز" في أداء مع المطرب القطري "فهد الكُبَيْسي" أمام حوالي 60 ألف متفرج في استاد "البيت" في مدينة "الخور" التي تقع على بعد حوالي 50 كيلومترا إلى الشمال من "الدوحة" عاصمة دولة قطر.وتعد هذه الأغنية التي تم تضمينها في الموسيقى التصويرية لكأس العالم لعام 2022، أول أغنية لكأس العالم يغنيها مطرب كيبوب منفردا.ومن ناحية أخرى، انتهت المباراة الافتتاحية في البطولة بين منتخبي قطر والإكوادور في المجموعة الأولى، والتي أقيمت عقب حفل الافتتاح، بفوز منتخب الإكوادور بهدفين مقابل لا شيء، مما جعل قطر أول دولة مضيفة تخسر في المباراة الافتتاحية في بطولات كأس العالم لكرة القدم.وسوف تقام 63 مباراة أخرى على مدار 29 يوما، بما في ذلك المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر. وبقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، سيبدأ المنتخب الكوري الجنوبي مشاركته في البطولة بمباراة ضد منتخب أوروغواي يوم الخميس، بينما سيواجه منتخب غانا يوم الاثنين من الأسبوع القادم، ثم منتخب البرتغال يوم السبت.