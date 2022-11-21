تجاوز عدد ضحايا فيروس كورونا في كوريا الجنوبية مستوى 30 ألفا

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تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية مستوى 30 ألفا. وبحسب السلطات الصحية الكورية، وصل العدد التراكمي للوفيات إلى 30 ألفا و31 حالة حتى الساعة 12 من صباح أمس الأحد.وتجاوز عدد الوفيات هذا المستوى بعد حوالي سبعة أشهر من وصوله إلى 20 ألفا يوم 13 أبريل. وقد توفي أكثر من ألف شخص بسبب الفيروس خلال الشهر الأخير وحده. وقد أبلغت السلطات الصحية عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في يوم 20 فبراير 2020، بعد شهر من تأكيد أول حالة إصابة بشكل رسمي فيها.وبلغ عدد الوفيات خمسة آلاف في 23 ديسمبر 2021، ثم تجاوز عشرة آلاف في 12 مارس من العام الجاري. وانخفض عدد الوفيات اليومية إلى أقل من عشرة بعد موجة الصيف، لكنه ارتفع مرة أخرى إلى ما بين 40 و60 مؤخرا، مسجلا 67 يوم الخميس، وهو الأكبر منذ 53 يوما.وخلال شهر واحد، توفي أكثر من ألف شخص بالفيروس حتى يوم 20 نوفمبر الجاري.