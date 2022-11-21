رئيس الوزراء الكوري يطلب من آبيك تعزيز نظام التجارة متعدد الأطراف

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حث رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "هان دوك سو" منتدى التعاون الاقتصادى الإقليمي لمنطقة آسيا والباسفيك، "آبيك"، على بذل جهود لتعزيز نظام التجارة متعدد الاطراف الذى يركز على منظمة التجارة العالمية.ووجه رئيس الوزراء الكوري هذه الدعوة يوم السبت خلال جلسة مكتملة لقمة آبيك فى بانغكوك عاصمة تايلاند. وطبقا لمكتب رئيس الوزراء، اقترح "هان" أن تقوم منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ بتعزيز نظام التجارة متعدد الأطراف من أجل أن يتمحور حول منظمة التجارة العالمية، وتوسيع منطقة التجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادئ كطرق لتعزيز التجارة والاستثمار المستدامين.وبالاضافة الى ذلك، طلب رئيس الوزراء الكوري من الدول الأعضاء فى آبيك بذل جهود لدفع المناقشات قدما بشأن منطقة التجارة الحرة المتصورة فى آسيا والباسيفيك.ويذكر أن المحادثات بشأن منطقة التجارة الحرة الإقليمية لا تزال تقف في طريق مسدود، حيث توجد خلافات بين الدول المعنية حول عدد من القضايا، من بينها العمالة والشركات الحكومية. كما دعا "هان" إلى التعاون بين أعضاء آبيك لتعزيز مرونة سلاسل توريد الموارد العالمية. وعقب الجلسة المكتملة، عقد هان اجتماع غداء مع كبار رجال الأعمال التايلانديين وناقش معهم سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.