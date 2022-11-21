مجموعة السبع تطالب مجلس الأمن باستجابة قوية لصواريخ كوريا الشمالية

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أدانت مجموعة الدول السبع الكبرى بشدة إطلاق كوريا الشمالية الأخير لصاروخ باليستي عابر للقارات، ودعت إلى اتخاذ تدابير إضافية من قبل مجلس الأمن الدولي لكبح جماح النظام الكوري الشمالي.ونقل وزراء خارجية مجموعة الدول السبع هذا الموقف في بيان مشترك صدر أمس الأحد، بعد يومين من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات باتجاه البحر الشرقي من منطقة "سون آن" في بيونغ يانغ، داعين إلى رد "موحد وقوي" من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك استجابة "قوية" من قبل مجلس الأمن الدولي.كما حثوا كل دول العالم على التنفيذ الكامل والفعال لجميع تدابير مجلس الأمن والعقوبات ضد كوريا الشمالية والتصدي لخطر أسلحة الدمار الشامل لدى بيونغ يانغ، كأولوية عاجلة. وفي إشارة إلى إطلاق الصاروخ الباليستي الأخير العابر للقارات باعتباره "سلوكا متهورا"، انتقد البيان ذلك لإظهاره رغبة كوريا الشمالية في تطوير وتنويع قدراتها النووية والصاروخية، كما أنه يقدم دليلا على أنشطتها النووية الجارية حاليا.وأعرب البيان عن التضامن مع كوريا الجنوبية واليابان، وندد بجميع عمليات الإطلاق غير القانونية للصواريخ الباليستية من قبل كوريا الشمالية، حيث إنها تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، ودعا بيونغ يانغ إلى وقف هذه الأعمال التي تؤدي إلى عدم الاستقرار.