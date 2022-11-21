بيونغ يانغ تتهم الأمم المتحدة بالانحياز لواشنطن بشأن الصواريخ العابرة للقارات

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وجهت وزيرة خارجية كوريا الشمالية "تشيه سون هي" انتقادات إلى الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" متهمة إياه بالانحياز إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات.ونقلت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية اليوم الاثنين تصريح "تشيه" الذي أعربت فيه عن أسفها إزاء ما أسمته بـ"المواقف المؤسفة" للأمين العام للأمم المتحدة. وقالت "تشيه" إن "غوتيريس" اعترض على ما زعمت أنه "ممارسة قانونية ومشروعة لحق الدفاع عن النفس"، يوم الجمعة الماضي، واتهم بيونغ يانغ بأنها ارتكبت استفزازا.وقالت "تشيه" إنها غالبا ما تعتبر الأمين العام للأمم المتحدة كعضو في البيت الأبيض الأمريكي أو في وزارة الخارجية الأمريكية، بسبب ما أطلقت عليه "انعدام الحياد والموضوعية والإنصاف". وألقت "تشيه" باللوم على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ونشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية، في تحفيز أنشطة كوريا الشمالية.وكان "غوتيريس" قد أدان بشدة يوم الجمعة الماضي إطلاق كوريا الشمالية صاروخا من طراز "هوا صونغ 17" في وقت سابق من نفس اليوم، وهو أول إطلاق كوري شمالي لصاروخ باليستي عابر للقارات منذ أسبوعين، بعد إطلاقها الصاروخي الفاشل يوم 3 نوفمبر الجاري.