16.7% انخفاضا في الصادرات الكورية في أول 20 يوما من نوفمبر

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انخفضت الصادرات الكورية الجنوبية بنسبة تزيد عن 15% على أساس سنوي في أول 20 يوما من شهر نوفمبر الجاري.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة الشحنات الخارجية للبلاد 33.2 مليار دولار أمريكي في الفترة المذكورة، بانخفاض نسبته 16.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشارت البيانات إلى أن متوسط الصادرات اليومية قد انخفض بنسبة 11.3%، مع انخفاض عدد أيام العمل بمقدار يوم واحد مقارنة بالعام الماضي إلى 15.5 يوم.كما انخفضت قيمة الواردات الكورية في تلك الفترة بنسبة 5.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 37.6 مليار دولار، مما أدى إلى عجز تجاري بقيمة 4 مليارات و420 مليون دولار خلال أول 20 يوما من شهر نوفمبر.ويعد هذا العجز أقل من العجز البالغ 4 مليارات و930 مليون دولار الذي تم تسجيله في نفس الفترة قبل عام.