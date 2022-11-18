كوريا الجنوبية تشهد انخفاضا مستمرا في عدد إصابات كورونا الجديدة

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وسط تباطؤ زيادة انتشار وباء كورونا، سجلت إصابات كورونا الجديدة نطاق ٢٠ ألفا.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية بلغ ٢٣ ألفا ٩١ حالة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا إلى ٢٦ مليونا و٥٨١ ألفا و٨٥٦ شخصا.ومن بين الإصابات الجديدة، ٦١ إصابة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وأكدت سلطات الحجر الصحي على ضرورة الاستمرار في مراقبة انتشار فيروس كورونا لقياس الاتجاه، رغم انخفاض عدد حالات الإصابة الجديدة لأربعة أيام متتالية مقارنة بالأسبوع الماضي.وقد بلغ المتوسط اليومي للإصابات الجديدة ٥١ ألفا و٩٩٥ إصابة خلال الأيام السبعة الماضية.وزاد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار ١٤ شخصا خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، ليبلغ ٤٦٥ شخصا.وشهد عدد الوفيات زيادة بمقدار ٣٥ حالة وفاة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى ٣٠ ألفا و٦٦ حالة وفاة حتى الآن.