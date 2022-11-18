توقعات بانخفاض صادرات السيارات الكورية بنسبة ٤.٢٪ العام القادم

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من المتوقع أن ينخفض حجم إنتاج السيارات الكورية في العام القادم، فيما يشهد زيادة حجم مبيعات السيارات العالمية.ووفقا لتقرير صادر عن المعهد الكوري لأبحاث السيارات اليوم الاثنين، سيزداد الطلب العالمي على السيارات في النصف الثاني من العام القادم بعد أن عانى من الانخفاض في النصف الأول.وتوقع التقرير أن يصل حجم مبيعات السيارات العالمية إلى مستوى ٨١.٥ مليون وحدة هذا العام، و٨٥.٣ مليون وحدة في العام القادم، أي بزيادة قدرها ٤.٧٪ مقارنة بهذا العام.وأرجع التقرير السبب في زيادة الطلب العالمي للسيارات إلى تخفيف النقص في العرض من أشباه الموصلات المستخدمة في إنتاج السيارات، رغم انخفاض الطلب الجديد الحقيقي للسيارات بسبب ارتفاع سعر الفائدة والركود الاقتصادي.وتوقع التقرير أن ينخفض حجم مبيعات السيارات الكورية في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بينما يشهد زيادة في الصين بفضل السياسات التي ستنتهجها الحكومة الصينية لتشجيع الطلب.كما توقع أن يصل حجم مبيعات السيارات العالمية إلى ذروته في عام ٢٠٢٥ بـ٩٧ مليون وحدة، نتيجة لزيادة الطلب على السيارات الكهربائية إلى مستوى ٢٠ مليون وحدة.ومن المتوقع أن يصل حجم مبيعات السيارات الكورية في السوق المحلية إلى مليون و٦٦٠ ألف وحدة في العام القادم، بانخفاض نسبته ٠.٥٪ مقارنة بهذا العام، فيما يبلغ حجم صادراتها ٢.١ مليون وحدة بسبب القانون الأمريكي لخفض التضخم.