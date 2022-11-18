١٣٪ زيادة في استثمارات الشركات الكورية في الأبحاث والتطوير في النصف الأول

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طبقا لنتائج مسح أجرته وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعهد الكوري لتنمية التكنولوجيا الصناعية على أكبر ألف شركة كورية، سجل حجم استثماراتها في الأبحاث والتطوير ٢٢.٧ تريليون وون في النصف الأول من هذا العام، بزيادة نسبتها ١٢.٩٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن حجم استثمارات هذه الشركات قد شهد زيادة مستمرة خلال السنوات العشر الماضية، ليتجاوز ٦٠ تريليون وون في العام الماضي.وقال التقرير إن المتوسط السنوي لمعدل زيادة الاستثمارات في الأبحاث والتطوير لتلك الشركات قد بلغ ٨.٩٪ في العام الماضي، بعد أن كان ٣.٤٪ في العام الأسبق، مسجلا بذلك أعلى مستوياتها منذ عام ٢٠١٣.وتجاوز معدل زيادة الاستثمارات في النصف الأول من هذا العام نظيريه في النصف الأول من عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١.وقالت وزارة الصناعة إن تعافي استثمارات الشركات الكورية في الأبحاث والتطوير إلى المستوى الذي كان قبل جائحة كورونا رغم زيادة عدم اليقين في الأوضاع الاقتصادية داخل وخارج البلاد، منها التضخم وارتفاع سعر الفائدة الرئيسي، يعد عاملاً إيجابياً للنمو المبتكر للاقتصاد الكوري.