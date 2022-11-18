سامسونغ للإلكترونيات تتقدم على جوجل لتصبح أفضل علامة تجارية عالمية

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تقدمت شركة "سامسونغ" للإلكترونيات على شركة "جوجل" لتتصدر قائمة شركة "يوغوف" لاستطلاعات الرأي العالمية لأفضل علامة تجارية عالمية لعام 2022.وقالت مصادر صناعية أمس الأحد إن "سامسونغ" للإلكترونيات حصلت على 127 نقطة لتتصدر القائمة.وكانت "سامسونغ" للإلكترونيات في المركز الرابع في عام 2017، والمركز الثالث في عام 2018، والمركز الرابع في كل من عامي 2019 و2020، ثم ارتفعت إلى المركز الثاني في العام الماضي، وتقدمت على "جوجل" لتتصدر القائمة لأول مرة.واحتلت شركة "جوجل" المركز الثاني بإحراز ١٠٦ نقاط، وتلتها كل من "يوتيوب" بـ٨٥ نقطة، و"نيتفلكس" بـ٥٩ نقطة، وشركة "شيوبي" السنغافورية بـ٥١ نقطة.واحتلت "سامسونغ" للإلكترونيات المرتبة الأولى في كوريا الجنوبية، وهولندا، وفيتنام، وأيرلندا، والمرتبة الثانية في بريطانيا، والمرتبة الخامسة في فرنسا، والمرتبة السادسة في الولايات المتحدة.