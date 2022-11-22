الرئيس الكوري يتعهد بتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية

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بعث الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" برسالة إلى ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، تعهد فيها بالتعاون الوثيق بين البلدين.وبحسب المتحدث باسم الرئاسة الكورية "لي جيه ميونغ" أمس الاثنين، أرسل يون في وقت سابق الرسالة التي وصف فيها زيارة ولي العهد الأخيرة لكوريا الجنوبية بأنها "علامة بارزة على طريق تطوير العلاقات الثنائية".وتعهد الرئيس يون بالتقريب بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك، من أجل مساعدة الرياض على تحقيق رؤيتها المسماة "السعودية 2030"، وهي رؤية طويلة الأجل لتقليل اعتماد المملكة العربية السعودية على النفط، وتنويع اقتصادها.وقد أرسل الرئيس يون تلك الرسالة ردا على رسالة تركها العهد السعودي يوم الخميس الماضي في أثناء مغادرته سيول للتعبير عن امتنانه لكرم وحسن الضيافة خلال إقامته في كوريا الجنوبية. وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن ولي العهد قال في رسالته إن الجانبين وطدا من علاقاتهما القوية من خلال الحوار، وأكدا رغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون في كافة المجالات بما يخدم مصالح شعبي البلدين.