توقعات التضخم في كوريا تنخفض إلى 4.2% في نوفمبر

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انخفضت توقعات التضخم في كوريا خلال شهر نوفمبر بشكل طفيف مقارنة بالشهر الماضي. وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء إن التضخم المتوقع، الذي يقيس تقديرات المستهلكين بشأن زيادات الأسعار في الأشهر الـ12 القادمة، قد بلغ 4.2% هذا الشهر، بانخفاض مقداره عُشر نقطة مئوية مقارنة بما كان عليه في شهر أكتوبر.وقد ارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4.7% في يوليو قبل أن ينخفض إلى 4.3% في أغسطس، ثم 4.2% في سبتمبر، ثم زاد بمقدار 0.1% في أكتوبر.وعزا البنك المركزي الكوري الانخفاض الأخير إلى استقرار أسعار الخضروات والمنتجات البترولية على الرغم من الارتفاع المستمر في رسوم المرافق العامة وأسعار المواد الغذائية المصنعة، كما أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الأسهم وارتفاع قيمة الوون مقابل الدولار الأمريكي كان لها تأثير أيضا.وأضاف التقرير أن معدل التضخم الملحوظ لدى المستهلكين خلال العام الماضي قد انخفض بمقدار عُشر نقطة مئوية أيضا على أساس شهري إلى 4.2% في نوفمبر. ومع ذلك، تراجع مؤشر ثقة المستهلك، الذي يقيس كيفية تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الوطنية والشخصية في المستقبل، بمقدار 2.3% على أساس شهري، ليصل إلى 86.5% هذا الشهر.