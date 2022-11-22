حلف الناتو يدين إطلاق الصواريخ بواسطة كوريا الشمالية

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أدانت منظمة حلف شمال الأطلنطي، "ناتو"، بشدة، عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة التي قامت بها كوريا الشمالية، وحثتها على وقف سلوكها "المتهور".ونقلت تقارير وسائل الإعلام تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم الناتو "أوانا لونجيسكو" لراديو صوت أمريكا أمس الاثنين، قالت فيها إن الناتو يدين بشدة التجارب الصاروخية الأخيرة بواسطة كوريا الشمالية باعتبارها انتهاكات خطيرة ومباشرة للعديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وحذرت المتحدثة من أن استفزازات كوريا الشمالية تقوض الاستقرار الإقليمي وتهدد آفاق السلام في شبه الجزيرة الكورية، ودعت بيونغ يانغ إلى وقف سلوكها المتهور والتخلي عن برامجها النووية والصاروخية والانخراط في الدبلوماسية.وقالت لونجيسكو أيضا إن جميع حلفاء الناتو يواصلون دعم هدف إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية "بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه"، وحثت كوريا الشمالية على الانخراط في مفاوضات هادفة لتحقيق هذا الهدف. وأضافت المتحدثة أن حلف الناتو يقف متضامنا مع شركائه في المنطقة، اليابان وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، وسوف يواصل التعاون الوثيق معهم.