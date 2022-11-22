كوريا الجنوبية تجري اختبارا ناجحا على نظام مضاد للصواريخ

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أجرى الجيش الكوري الجنوبي اختبارا ناجحا على نظام اعتراض للصواريخ أرض - جو بعيد المدى، قيد التطوير.ووفقا للجيش اليوم الثلاثاء، أجرت وكالة تطوير الدفاع مؤخرا اختبارا مغلقا لإصابة صاروخ مستهدف بهذا النظام المسمى "إل - سام"، والذي سيصبح جزءا رئيسيا من برنامج الدفاع الصاروخي متعدد الطبقات والمنخفض في كوريا الجنوبية.وفي الاختبار الذي شاهده كبار المسؤولين العسكريين، تم إطلاق نوعين من الصواريخ، وهما صاروخ مضاد للصواريخ الباليستية، وصاروخ مضاد للطائرات. وأجرى الجيش اختبار طيران ناجحا لهذا النظام في فبراير دون تحديد هدف، حيث تسافر صواريخ "إل – سام" على طول مسارها المقصود وتصل بدقة إلى موقع الهدف.وتقوم كوريا الجنوبية الدولة بتطوير نظام "إل – سام" لاعتراض الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية على ارتفاع يتراوح بين 50 و60 كيلومترا.