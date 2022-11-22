حالات كورونا اليومية في كوريا تقفز إلى أكثر من 70 ألفا

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قفز عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 70 ألفا، لتصل إلى أكبر مستوى لها منذ 69 يوما.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إنه تم رصد 72 ألفا و873 حالة جديدة طوال يوم أمس، بما في ذلك 81 حالة بين القادمين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى حوالي 26 مليونا و654 ألفا.وتضاعف العدد اليومي بأكثر من ثلاثة أضعاف بالمقارنة مع أول من أمس، كما أنه يمثل أكبر عدد للإصابات منذ 69 يوما، أي منذ يوم 14 سبتمبر الماضي، عندما سجل حوالي 94 ألفا، لكنه زاد بمقدار سبع حالات فقط مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الماضي.وانخفض عدد المرضى في المستشفيات ذوي الحالات الحرجة بمقدار أربعة مقارنة بأول من أمس ليصل إلى 461، ليظل العدد في مستوى يزيد عن 400 لليوم الرابع على التوالي.كما تم أمس تسجيل 45 حالة وفاة جديدة، مما رفع الحصيلة التراكمية إلى 30 ألفا و111، وبلغ معدل الوفيات 0.11%.