مؤشر مسح الأعمال المتوقع في كوريا يصل إلى أدنى مستوى منذ 26 شهرا

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سجل مؤشر مسح الأعمال المتوقع للشهر القادم في كوريا أدنى مستوى له منذ 26 شهرا.صرح الاتحاد الكوري لرجال الأعمال اليوم بأنه أجرى مسحا على 600 شركة كورية كبيرة للتعرف على مؤشر شهر ديسمبر القادم بحيث وجد أنه بلغ 85.4 نقطة.تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان المؤشر أعلى من 100 نقطة معيارية، يعني الأمر أن الإجابات الإيجابية أكثر من الإجابات السلبية بينما إذا كان المؤشر أدنى منها، يعني أن الإجابات السلبية أكثر.يُذكر أن المؤشر سجل 85.4 نقطة في البلاد وهو ما يمثل الأدنى منذ 26 شهرا بعد شهر أكتوبر من عام 2020 الذي كان قد وصل المؤشر فيه إلى 84.6 .يُذكر أيضا أن المؤشر لم يتجاوز مستوى 100 للشهر التاسع على التوالي منذ شهر إبريل هذا العام.حسب قطاعات الأعمال، ظلت الصناعات التحويلية وغير التحويلية تحت النقطة المعيارية للشهر السابع على التوالي منذ شهر يونيو في هذا العام.