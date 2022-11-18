فوز بي تي إس بجوائز الموسيقى الأمريكية للعام الخامس على التوالي

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فازت فرقة "بي تي إس" بجائزتين في حفل جوائز الموسيقى الأمريكية التي تُعَدُّ من أهم الجوائز الأمريكية الثلاث في الولايات المتحدة بجائزتين هذا العام لتدل على مكانتها العالمية مرة أخرى.بهذا فازت الفرقة الكورية بالجوائز للعام الخامس على التولي بعد فوزها لأول مرة في عام 2018 لتكتب تاريخا جديدا الأمرَ الذي أضاف السرور والغبطة.فازت الفرقة في حفل هذا العام بجائزة أفضل فنان للكي بوب، وجائزة أفضل فرقة للبوب بعد التغلب على عدد من المنافسين الأقوياء بمن فيهم فرقة "كولد بلاي".بهذا تفوز الفرقة بالجوائز في مجال أفضل فرقة للبوب للعام الرابع على التوالي لتصبح أكثر الفرق الفنية التي تفوز بهذا النوع من الجوائز في تاريخ جوائز الموسيقى الأمريكية الذي انطلق في عام 1974.وقد سبق لـ "بي تي إس" أن تلقت دعوة إلى حفل عام 2017 لتقديم عرض لها في الحفل لتصبح الفرقة الآسيوية الوحيدة في هذا المجال، ومن ثم فازت بكأس فنان هذا العام الذي يمثل الجائزة الكبرى للحفل في العام الماضي.يُشار إلى أن الفرقة ظلت تحتل القمة في مختلف جداول بيلبورد للأغاني وجوائز الموسيقى الأمريكية كل عام. ومن بين أهم حفلات الجوائز الموسيقية الأمريكية الثلاث، تُعتبر جائزة غرامي، الوحيدةَ التي لم تحصل الفرقة منها على أي جائزة.من المتوقع أن يقام حفل جوائز غرامي القادم في شهر فبراير من العام القادم بحيث نجحت الفرقة في تسجيل اسمها في قائمة مرشحي الجوائز في 3 مجالات، وتحاول الفرقة الحصول على الجوائز للعام الثالث على التوالي.