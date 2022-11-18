تنديد كوري جنوبي أمريكي ياباني بإطلاق كوريا الشمالية الأخير صاروخا باليستيا عابرا للقارات

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ندد نواب وزراء الخارجية الكوري الجنوبي والأمريكي والياباني بإطلاق كوريا الشمالية مؤخرًا لصاروخ باليستي عابر للقارات، وناقشوا سبل التعامل معه.صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" أمس بأن نائبة الوزير الأمريكي "ويندي شيرمان" أجرت مكالمة ثلاثية مع نظيريه الكوري "جو هيونغ دونغ"، والياباني "داكيو موري" نفسَ اليوم من أجل مناقشة مسألة الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية يوم 18 من هذا الشهر.وندد نواب الدول الثلاث بشدة بإطلاق كوريا الشمالية غير القانوني للصاروخ الباليستي العابر للقارات والذي يزعزع استقرار المنطقة والعالم، وأشاروا إلى أن الإطلاق تم تنفيذه مرة أخرى وسط تصاعد التوترات نتيجة لإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية المتتالية وخطابها العدواني.كما أكدوا مرة أخرى على أهمية التعاون الثلاثي الكوري الجنوبي والأمريكي والياباني للتعامل مع سلوك كوريا الشمالية غير القانوني والمتزايد الخطورة.علاوة على ذلك، أكدت الوزيرة الأمريكية على التزامات الدفاع الأمريكية المتينة تجاه كوريا الجنوبية واليابان إلى جانب ضرورة توحيد المجتمع الدولي لمحاسبة كوريا الشمالية على انتهاكاتها الصارخة والمستمرة لعدد من قرارات مجلس الأمن للأمم الممتحدة.