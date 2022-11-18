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بمناسبة الذكرى السابعة لوفاة الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق "كيم يونغ سام"، قام الرئيس الكوري الجنوبي الحالي "يون صوك يول" بزيارة إلى مقبرة الرئيس الراحل.وقال "لي جيه ميونغ" نائب الناطق باسم المكتب الرئاسي في تقرير كتابي له إن الرئيس يون توجه صباح اليوم إلى مَجمع المقابر الوطني لزيارة مقبرة الرئيس "كيم".وذكر لي أن الرئيس يون كَتب في مذكرةٍ للزوار "إن الوقت قد حان الآن للتفكير في سياسات كبرى قويمة كتلك التي مارسها الرئيس كيم.وقد رافق الرئيس في زيارته عدد من قيادات حزب "قوة الشعب" الحاكم بمن فيهم رئيس لجنة التعامل مع الطوارئ "جونغ جين صوك"، وزعيم التكتل الحزبي "جو هو يونغ"، وكبير مساعدي المكتب الرئاسي "كيم ديه كي"، ومساعد الشؤون السياسية "لي جين بوك"، ومساعد الشؤون المدنية والاجتماعية "كانغ صُنغ كيو"، ورئيس هيئة أوفياء الوطن وقدامى المحاربين "بارك مين شيك".