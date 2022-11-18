وزارة الخارجية الكورية تدير مكتبا قنصليا مؤقتا في قطر خلال فترة كأس العالم

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صرحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بأنها تفتح مكتبا قنصليا مؤقتا لها بدءا من يوم الغد الأربعاء في دولة قطر التي تستضيف الآن بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.من المتوقع أن يقع المكتب المؤقت في مقر السفارة الكورية هناك بحيث يعمل فيه عدد من الموظفين التابعين لمكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية وهيئة الشرطة والمستشفى الوطني المركزي برئاسة السفير "تشيه يونغ هان".ومن المقرر أن تتم إدارة المكتب حتى الرابع من الشهر القادم الذي ستستمر فيه مباريات التصفيات حسب المجموعات ضمن البطولة العالمية، ويمكن تعديل فترة إدارته حسب نتائج المنتخب الكوري.بهذه المناسبة شرحت وزارة الخارجية الكورية أن المكتب سيقدم مختلف المساعدات القنصلية بما في ذلك فحص عناصر الخطورة من أجل تأمين سلامة الزوار الكوريين، وإرسال موظفيه بشكل فوري إلى مواقع ميدانية في حال حدوث أي حوادث هناك.كما قالت إنها تشغل شبكة الاتصالات الطارئة بين السلطات الأمنية القطرية ونظيرتها الكورية، استعدادًا لمختلف حالات الطوارئ هناك.