دراسة تكشف عن أن 6 من بين كل 10 أمهات كوريات لأطفال ومتزوجات لديهن وظيفة

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توصلت دراسة استقصائية جديدة إلى أن ستا من بين كل عشر نساء كوريات يعشن مع أطفالهن القُصّر، هن أمهات عاملات.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الثلاثاء، أن معدل توظيف النساء المتزوجات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و54 عاما واللاتي يعشن مع أبناء تقل أعمارهم عن 18 عاما، قد بلغ 57.8% خلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة 1.6% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل رقما قياسيا منذ أن بدأ تجميع تلك البيانات المقارنة في عام 2016. كما ارتفع عدد النساء العاملات المقيمات مع أطفالهن القُصّر سنويا بمقدار 16 ألفا إلى مليونين و260 ألفا.وأضاف التقرير أن عدد النساء المتزوجات في تلك الفئة العمرية قد انخفض بمقدار 220 ألفا مقارنة بالعام السابق إلى 8.8 مليون، وهو ما يرجع جزئيا إلى انخفاض عدد الزيجات. كما انخفض عدد النساء المتزوجات اللاتي تم توظيفهن بمقدار سبعة آلاف خلال نفس الفترة، لكن معدل التوظيف في تلك الفئة العمرية قفز بمقدار 1.5% إلى مستوى قياسي.وقالت "كيم كيونغ هي"| المسؤولة الكبيرة في هيئة الإحصاءات، إن الميل إلى إنجاب عدد أقل من الأطفال قد أثر على ارتفاع عدد النساء اللاتي يبحثن عن عمل مستمر، في حين أن الزيادة في عدد مراكز رعاية الأطفال العامة والخاصة تُعزى أيضا إلى هذا الارتفاع.