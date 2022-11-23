سيول تبحث فرض عقوبات إلكترونية أحادية على كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

قالت الحكومة الكورية الجنوبية إنها ستبحث مسألة فرض عقوبات تستهدف أنشطة الفضاء الإلكتروني لكوريا الشمالية، إذا واصلت بيونغ يانغ استفزازاتها الخطيرة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية في سيول "ليم سو سوك" في إفادة إعلامية منتظمة أمس الثلاثاء، أن الحكومة تدرس فرض عقوبات إضافية أحادية الجانب في ضوء الاستفزازات المستمرة من قبل كوريا الشمالية، محذرا من أنه إذا مضت كوريا الشمالية قدما في ارتكاب استفزاز كبير مثل إجراء تجربتها النووية السابعة، فإن الحكومة سوف تتخذ ردَ فعلٍ قويا وغير مسبوق.وكجزء من مثل هذه الردود المحتملة، قال إن الحكومة تدرس تصنيف الكوريين الشماليين المتورطين في أنشطة إلكترونية غير قانونية، وفرض عقوبات اقتصادية عليهم.كما صرح مسؤول كبير في الوزارة للصحفيين في وقت لاحق بأن الاستفزازات غير القانونية الأخرى من قبل كوريا الشمالية، طالما أنها ترقى إلى مستوى انتهاك للقرارات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، يمكن أن تقابل بإجراءات عقابية مختلفة من قبل كوريا الجنوبية.