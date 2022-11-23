واشنطن تتعهد بالاستمرار في إثارة مخاوفها لبكين والعالم بشأن كوريا الشمالية

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية، "بنتاغون"، إن الولايات المتحدة سوف تواصل إثارة مخاوفها للصين ودول أخرى في جميع أنحاء العالم بشأن عدم استجابة مجلس الأمن الدولي لاستفزازات كوريا الشمالية الصاروخية.وفي إفادة صحفية عبر الإنترنت أمس الثلاثاء، قالت "سابرينا سينغ" المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن سبب فشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ إجراء ضد إطلاق كوريا الشمالية الأخير لصاروخ باليستي عابر للقارات هو معارضة الصين وروسيا.وأضافت أن الولايات المتحدة كانت صريحة للغاية بشأن الآثار والإجراءات المزعزعة للاستقرار التي تواصل بيونغ يانغ اتخاذها، وسوف تواصل الولايات المتحدة توضيح مخاوفها للصين وكذلك الدول الأخرى.كما أشارت إلى أن وزير الدفاع "لويد أوستن" أعرب عن مخاوفه بشأن الاستفزازات المستمرة من قبل كوريا الشمالية في اجتماع مع نظيره الصيني "وي فنغي" في كمبوديا أمس الثلاثاء، وطالب الصين بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بدقة.