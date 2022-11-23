معنويات الأعمال في كوريا تقترب من أقل مستوياتها في عامين

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تراجعت معنويات الأعمال في كوريا الجنوبية إلى أقل مستوى لها منذ ما يقرب من عامين، وسط ضعف الطلب المحلي وتجمد سوق الإسكان.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء أن مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات قد انخفض بمقدار نقطة مئوية واحدة على أساس شهري، ليبلغ 75 نقطة في شهر نوفمبر الجاري، وهو أقل مستوى له منذ 23 شهرا، أي منذ شهر ديسمبر من عام 2020، عندما سجل أيضا 75 نقطة مئوية.ويذكر أن قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة تدل على أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وقد استمرت معنويات الأعمال في كوريا في التدهور للشهر الثالث على التوالي بعد ارتفاعها إلى 80 نقطة في يوليو، و81 نقطة في أغسطس. وارتفع مؤشر التصنيع بنقطتين على أساس شهري ليصل إلى 74 نقطة في نوفمبر، بينما انخفض مؤشر الأعمال غير الصناعية، مثل المطاعم وتجارة الجملة وتجارة التجزئة بمقدار ثلاث نقاط إلى 76 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ فبراير 2021.وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر الشركات غير الصناعية مثل المطاعم وتجار الجملة والتجزئة بمقدار ثلاث نقاط إلى 76 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ فبراير 2021. وتراجعت التوقعات لشهر ديسمبر أيضا بمقدار نقطتين على أساس شهري، لتصل إلى 74 نقطة، وهو أقل مستوى لها منذ يناير 2021.