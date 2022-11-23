مدينة سيول توافق على تشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم في الشوارع

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أصدرت حكومة مدينة سيول، العاصمة الكورية، موافقة على فعاليات تشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم في مبارياته ضمن مونديال قطر 2022، في شوارع العاصمة سيول.وأعطت إدارة مدينة سيول أمس الثلاثاء الضوء الأخضر لفعاليات التشجيع في الشوارع في الساحة العامة الواقعة وسط المدينة بعد طلب قدمه نادي "الشياطين الحُمر"، وهو نادي المعجبين الرسمي للمنتخب الكوري الوطني لكرة القدم. وقالت حكومة المدينة إنها فحصت بدقة خطط إدارة السلامة التي قدمتها مجموعة المشجعين، وقررت السماح بالهتافات في الشوارع بشرط أن تلتزم المجموعة بعدد من تدابير السلامة.وتتعلق تلك التدابير بالسلامة في أثناء الأحداث الليلية، وإدارة حركة الجماهير، وتدابير الاستجابة للطوارئ، والامتثال لنتائج مداولات إدارة حي "جونغ نو"، ومجموعة استشارية ذات صلة.ومن جانبه، تعهد نادي "الشياطين الحمر" بنشر 300 من أفراد الأمن والسلامة في تلك الأحداث. وسوف يواجه المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم منتخبيْ أوروغواي وغانا يومي 24 و 28 نوفمبر على التوالي، قبل أن يختتم دور المجموعات أمام منتخب البرتغال يوم 3 ديسمبر.