وزيرا الدفاع الكوري والأسترالي يتفقان على توسيع التعاون في الدفاع وصناعة الأسلحة

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أجرى وزيرا دفاع كوريا الجنوبية وأستراليا محادثات في كمبوديا أمس الثلاثاء، اتفقا خلالها على توسيع التعاون الثنائي في صناعة الأسلحة.ووفقا لوزارة الدفاع في سيول، عقد وزير الدفاع "لي جونغ سوب" ونظيره الأسترالي "ريتشارد مارليس" اجتماعا في مدينة "سيام ريب"، على هامش اجتماعات وزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان".وكان ذلك أول اجتماع بين الوزيرين منذ زيارة الوزير الكوري إلى أستراليا في شهر أغسطس الماضي. واتفق الجانبان أمس على زيادة تعزيز التعاون في الدفاع والجيش، مع التركيز على زيادة التبادلات بين الأفراد.كما اتفقا على زيادة وتيرة ومستوى التدريبات العسكرية الثنائية ومتعددة الأطراف، وتوسيع التعاون في صناعة الأسلحة لتحسين التشغيل البيني بين جيشي البلدين.واتفق كذلك حول الرأي القائل بأن التقدم في القدرات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية واستفزازاتها تشكل تهديدا للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة والعالم على حد سواء.