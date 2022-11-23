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كوريا تبلغ عن حالة الإصابة الرابعة بفيروس جدري القرود

Write: 2022-11-23 10:34:13

كوريا تبلغ عن حالة الإصابة الرابعة بفيروس جدري القرود

Photo : YONHAP News

أكدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية حالة الإصابة الرابعة بفيروس جدري القرود، أمس الثلاثاء.

ووفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جاءت نتيجة الفحص إيجابية لعامل طبي في أحد المستشفيات حيث كان المريض الثالث المؤكد يخضع للاختبار.

وقد تم وخز العامل الطبي عن طريق الخطأ بإبرة حقن في أثناء أخذ عينة جلدية من المريض يوم الثلاثاء الماضي. وعلى الرغم من إعطاء العامل الطبي اللقاح فور وقوع الحادث والاستمرار في المراقبة الدقيقة، ظهرت الأعراض يوم الجمعة، وفي يوم أمس ظهرت على العامل الطبي أعراض على الجلد وثبتت إصابته بالفيروس.

وقالت السلطات الصحية إنه إلى جانب الصداع وبعض الأعراض الخفيفة، فإن المريض بشكل عام في حالة جيدة.
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