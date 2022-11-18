سيول تشدد على أهمية المراقبة الدقيقة لعمليات معالجة المياه الملوثة في محطة فوكوشيما

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أوضحت وزارة الخارجية الكورية موقفها الداعي إلى إجراء مراقبة دقيقة لعمليات معالجة المياه الملوثة في محطة فوكوشيما النووية اليابانية قبل تصريفها في البحر.جاء ذلك بعد أن أكملت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا تفتيشا ميدانيا للتحقق من عملية معالجة المياه الملوثة إشعاعيا قبل تصريفها في البحر.وشدد مسؤول في الخارجية الكورية في تصريح أدلى به للصحفيين أمس الثلاثاء على ضرورة أن تتطابق قضية المياه الملوثة لمحطة فوكوشيما اليابانية مع المعايير العلمية والموضوعية، وأن تتم المراقبة الدولية بشكل دقيق لهذه القضية عن طريق مشاركة المجتمع الدولي، خاصة من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأضاف المسؤول أن الحكومة الكورية ستتعاون تعاونا وثيقا مع المنظمات الدولية ذات الصلة، منها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتتم معالجة المياه الملوثة اليابانية وتصريفها في البحر بناء على المعايير الدولية.وأكد أن وفدا آخر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيقوم بزيارة اليابان لإجراء تفتيش إضافي بشأن معالجة المياه الملوثة في محطة فوكوشيما اليابانية.وكانت الوكالة الدولية قد قالت يوم الثامن عشر من نوفمبر إن ٤ خبراء تابعين لفريق العمل للوكالة قد أنهوا تفتيشهم الميداني الذي أجروه في محطة فوكوشيما النووية.وكانت هذه الزيارة هي الثانية من نوعها التي قام بها وفد من الوكالة الدولية لليابان منذ شهر فبراير الماضي.وتخطط اليابان لتصريف المياه التي تلوثت إشعاعيا بسبب حادث الانفجار في محطة فوكوشيما في عام ٢٠١١، في البحر بدءا من العام القادم بعد معالجتها لتخفيف كثافة التريتيوم في المياه الملوثة قبل تصريفها.