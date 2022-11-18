الرئيس الكوري يون يجري لقاء مع قادة حزب قوة الشعب الحاكم

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من المقرر أن يُقيم الرئيس الكوري "يون صوك يول" مأدبة عشاء لقادة حزب قوة الشعب الحاكم يوم الجمعة المقبل.ومن بين المشاركين في مأدبة العشاء، رئيس لجنة الطوارئ للحزب الحاكم "جونغ جين سوك"، وزعيم التكتل البرلماني للحزب "جو هو يونغ"، ومدير مكتب السكرتارية للرئيس "كيم ديه كي"، ومساعد الرئيس للشؤون السياسية "لي جين بوك".وفي أثناء اللقاء، من المتوقع أن يطلب الرئيس "يون" من المشاركين بذل الجهود للموافقة البرلمانية على الميزانيات وتمرير القوانين اللازمة لتنفيذ شؤون الدولة.كما أن من المتوقع أن يشارك معهم الرئيس "يون" نتائج جولته في جنوب شرق آسيا، ومحادثات القمة التي أُجريت ضمن تلك الجولة، وأن يؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والحزب الحاكم لتؤدي النتائج إلى تحقيق أداء اقتصادي مثمر للبلاد.وكان "يون" قد أعرب عن استعداده للتعاون السياسي مع قادة المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية.وفيما يخص احتمال اللقاء بين الرئيس "يون" وقادة أحزاب المعارضة، قال مسؤول رفيع المستوى في المكتب الرئاسي إن الباب مفتوح دائما لإجراء حوار مع أحزاب المعارضة منذ تنصيب الرئيس "يون".