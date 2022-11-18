الرئيس الكوري يون يطلب من إيلون ماسك الاستثمار في السيارات الكهربائية في كوريا

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قال المكتب الرئاسي الكوري إن الرئيس الكوري "يون صوك يول" أجرى اليوم الأربعاء لقاء عبر الفيديو مع المدير التنفيذي لشركة "تسلا" الأمريكية "إيلون ماسك".وخلال اللقاء، طلب الرئيس "يون" من "ماسك" الاستثمار في بناء مصنع لإنتاج سيارات "تسلا" الكهربائية في كوريا الجنوبية، وبالمقابل قال "ماسك" إن كوريا الجنوبية تعد واحدة من أفضل الأماكن المرشحة التي تخطط شركته لبناء مصنع فيها.جاء هذا الطلب بعد أن استمع الرئيس "يون" إلى شرح قدمه "ماسك" له حول الخطة لبناء مصنع "تسلا" المعروف باسم "جيجا فاكتوري" في آسيا. ومن جانبه، قدم الرئيس "يون" شرحا عن بيئة صناعة السيارات ذات المستوى العالمي، وظروف الاستثمار في كوريا الجنوبية.وقال "ماسك" إنه سيتخذ قرارا نهائيا بشأن اختيار مكان لبناء مصنع لشركة "تسلا" فيه بعد إجراء مراجعة شاملة لظروف الاستثمار في الدول الآسيوية المرشحة ، منها القوى العاملة، ومستوى التكنولوجيا، وبيئة الإنتاج.وأضاف أنه من المتوقع أن يبلغ حجم مشتريات "تيسلا" من قطع الغيار الكورية حوالي ١٠ مليارات دولار في العام القادم، وأعرب عن نيته للاستثمار في البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية.كما طلب الرئيس "يون" من "ماسك" دعم زيادة التعاون بين شركة "سبيس إكس" وشركات الفضاء الكورية، مشيرا إلى أن الحكومة الكورية تبذل جهودا لتعزيز القوة التنافسية الكورية في مجال صناعة الفضاء من خلال تطوير الشركات الفضاء والطيران الناشئة، وتدريب القوى العامل، وإنشاء هيئة خاصة بالطيران الفضائي.