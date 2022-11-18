وزير الدفاع الكوري يجري محادثات ثنائية مع نظرائه من إندونيسيا والفلبين وفيتنام

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أجرى وزير الدفاع الكوري "لي جونغ سوب" محادثات ثنائية مع نظرائه من إندونيسيا والفلبين وفيتنام على هامش الاجتماع التاسع الموسع لوزراء دفاع آسيان الذي عُقد في كمبوديا أمس الثلاثاء، لبحث تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.وفي محادثات أجراها مع نظيره الإندونيسي "برابوو سوبيانتو"، أشاد الوزير الكوري "لي" بالتدريبات العسكرية التي جرت بين القوات الكورية والإندونيسية، والتعاون المشترك في مجال الصناعات الدفاعية، مضيفا أن التعاون في الصناعات الدفاعية يعد محورا رئيسيا للعلاقات بين سيول وجاكارتا.ومن جانبه، قال الوزير الإندونيسي "سوبيانتو" إنه يدعم التعاون مع كوريا الجنوبية في مجال الصناعات الدفاعية، معربا عن عزمه تنفيذ مشروع الجيل الجديد من المقاتلات بشكل سلس بالتعاون مع كوريا الجنوبية.وفي لقاء مع وزير الدفاع الفلبيني "خوسيه فاوستينو"، أعرب الوزير الكوري عن أمله في زيادة التبادلات بين مسؤولي البلدين رفيعي المستوى، وتوسيع آفاق التدريبات العسكرية المشتركة، وتعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، خاصة الطرادات والمقاتلات ذات الأغراض المتعددة.وطلب الوزير الكوري "لي" من نظيره الفيتنامي "بان فان جيانغ" تنشيط التعاون والتبادل الدفاعي بين البلدين، بينما اقترح الوزير الفيتنامي تبادل الزيارات بين مسؤولي الدفاع وتعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدفاعي بين كوريا الجنوبية والآسيان.