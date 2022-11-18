حظر المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة بدءا من الغد

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من المقرر أن يتم حظر المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، بدءا من غد الخميس.وبموجب هذا القرار، سيخضع أصحاب المحلات التي تقدم المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة لعقوبات.وسيتم منع المقاهي والمطاعم والمتاجر من تقديم أو بيع المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، منها الأكياس والشفاطات البلاستيكية والأكواب الورقية.كما سيتم حظر استخدام الأدوات المصنوعة من المواد البلاستيكية في الملاعب لتشجيع الرياضيين.وتأتي هذه الخطوة بناء على القانون الخاص بإعادة تدوير الموارد، والذي تم تعديله في شهر ديسمبر من العام الماضي.وقررت الحكومة فرض عقوبات على أصحاب المحلات الذين ينتهكون القانون بعد عام واحد من فترة الإرشاد، على اعتبار أن هذه الخطوة لا تهدف إلى فرض عقوبات بل هي بمثابة حملة لتغيير الثقافة والممارسات المتعلقة باستخدام المواد البلاستيكية للاستعمال لمرة مرة.وبدوره، شددت المنظمات المدنية لحماية البيئة على ضرورة وضع لوائح قوية لمنع التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى أن إعطاء فترة إرشاد سيؤثر سلبا على فاعلية القيود.