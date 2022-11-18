الرئيس يون يؤكد على أهمية زيادة الصادرات

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أعلن الرئيس "يون صوك يول"، الذي ترأس الاجتماع الافتتاحي المخصص لاستراتيجيات التصدير، أمس الأربعاء عن هدفه لتحويل كوريا الجنوبية إلى واحدة من أكبر 5 قوى عالمية في مجال التصدير.وخلال الاجتماع الذي حضره 40 مشاركًا من الحكومة والقطاع الخاص في الوكالة الكورية للترويج للتجارة والاستثمار (كوترا)، حث "يون" المسؤولين الحكوميين على تعديل جميع السياسات بما يتماشى مع هدف توسيع الصادرات، من أجل الصعود من المركز السادس المتوقع أن تحتله الصادرات الكورية الجنوبية هذا العام.وقال نائب المتحدث باسم الرئاسة "لي جيه ميونغ" إن الاجتماع تجاوز بكثير الوقت المحدد له وهو 70 دقيقة، حيث استمر لمدة ساعتين بفضل المناقشات المكثفة.وفي إشارة إلى الحرب في أوكرانيا وتصاعد النزاع بين الولايات المتحدة والصين، قال "يون" إن كوريا الجنوبية يجب أن تستغل البيئة العالمية المعقدة كفرصة لكي تتحول إلى قوة تصدير كبرى. وتعهد بتقديم الدعم الحكومي القوي والاستباقي.وقال إنه يجب إعادة مواءمة جميع المجالات والسياسات، بما في ذلك الاستراتيجيات الصناعية والأنظمة المالية، لتحقيق هدف تعزيز الصادرات. وأضاف الرئيس أنه سيرأس شخصيا اجتماعات استراتيجية التصدير المستقبلية، ويركز على الأمور المتعلقة بالتصدير على مستوى دبلوماسية مؤتمرات القمة.