عمال مترو الأنفاق في سيول يبدأون إضراب الحد الأدنى من العمل

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بدأ العمال النقابيون في الشركة المشغلة لمترو الأنفاق في سيول إضراب الحد الأدنى من العمل، احتجاجا على خطة إعادة هيكلة الشركة التي تدعو إلى تسريح بعض العمال.وبدأ نقابتا العمال لشركة مترو سيول، التي تدير خطوط مترو الأنفاق من الأول إلى الثامن وجزء من الخط التاسع، ما يسمى بإضراب "الحد الأدنى من العمل" في الساعة 6:30 صباحا اليوم الخميس.وقد يتسبب الإجراء الذي لا يخالف القانون والذي يلتزم حرفيا بإجراء الصيانة والفحص الميكانيكي في تأخير القطارات، مما دفع الشركة إلى نشر حوالي ألف موظف لتقليل أي انزعاج ينجم عن ذلك للركاب.وتطالب النقابات العمالية إدارة الشركة بالتراجع عن خطة إعادة الهيكلة وزيادة عدد العمال، محذرة من أنها ستنظم إضرابا كاملايوم الأربعاء المقبل إذا لم تتم تلبية مطالبهم.ومن ناحية أخرى، من المقرر أن يبدأ اتحاد عمال السكك الحديدية أيضًا إضراب الحد الأدنى من العمل في الساعة 9 صباحًا، احتجاجًا على خطة الحكومة لخصخصة شركات السكك الحديدية وتقليل حصة التوظيف. وحذر الاتحاد من تنظيم إضراب عام في 2 ديسمبر إذا لم يكن هناك أي تغيير بعد إضراب اليوم الخميس.