سائقو الشاحنات ينظمون إضرابا عاما عن العمل

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بدأ سائقو الشاحنات النقابيون اليوم الخميس إضرابا عاما عن العمل على مستوى البلاد كما هو مخطط.وستقيم الفروع الإقليمية الستة عشر لتضامن عمال شاحنات النقل، التابع للاتحاد الكوري لنقابات العمال، حفلا لإطلاق الإضراب في الساعة 10 صباحا في الموانئ والمجمعات الصناعية الرئيسية، حيث سيمنعون دخول وخروج البضائع.ويطالب سائقو الشاحنات الحكومة بتوسيع نظام أسعار الشحن الآمن، والذي من المقرر أن ينتهي في نهاية هذا العام. وقد تم تصميم النظام المؤقت، ومدته 3 سنوات، لمنع العمل الزائد والحمل الزائد وضمان الحد الأدنى من معدلات الشحن لسائقي الشاحنات.كما يطالب السائقون بتوسيع النظام أيضا، والذي يُطبق حاليا على 6.2% فقط من جميع الشاحنات المخصصة لأغراض العمل.واقترحت الحكومة والحزب الحاكم يوم الثلاثاء تمديد العمل بالنظام لمدة 3 سنوات، لكنهما أعربا عن معارضتها لتوسيع النظام.وتخطط الحكومة لتشغيل مقر نقل طارئ ونشر المركبات الرسمية والعسكرية لمنع أي انقطاع محتمل في الإمدادات.