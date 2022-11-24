كوريا الجنوبية تدعو الصين إلى القيام بدور بناء في مواجهة التهديدات الكورية الشمالية

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أجرى وزيرا الدفاع من كوريا الجنوبية والصين محادثات أمس الأربعاء لمناقشة التهديدات الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية.ووفقا لوزارة الدفاع في سيول، اجتمع الوزير "لي جونغ سوب" مع نظيره الصيني "وي فنغي" في مدينة "سيم ريب" الكمبودية، على هامش اجتماع وزراء الدفاع للآسيان-بلس.وفي أول اجتماع لهما منذ محادثاتهما في يونيو على هامش حوار "شانغريلا" في سنغافورة، تبادل الجانبان وجهات النظر حول الأوضاع الأمنية في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة لمدة 70 دقيقة تقريبا.وطالب الوزير "لي" الصين بالقيام بدور "بناء" في إقناع كوريا الشمالية بأنه لا فائدة من تطوير القدرات النووية والصاروخية وأهمية العودة إلى الحوار.وقال وزير الدفاع الصيني إن الصين لا تريد أن تتفاقم حالة عدم الاستقرار والتوتر في شبه الجزيرة، وأكد أن بكين قامت باستمرار بدور "نشط وبناء" لتحقيق الاستقرار في شبه الجزيرة.وفيما يتعلق بادعاء كوريا الشمالية أنها تطور قدراتها النووية والصاروخية بسبب المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، قال "لي" إن كوريا الشمالية تتطلع فقط إلى تبرير أعمالها الاستفزازية بإلقاء اللوم على الآخرين.