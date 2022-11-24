بيونغ يانغ تنتقد الرئيس يون لسعي سيول إلى فرض عقوبات على الشمال

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وصفت "كيم يو جونغ"، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، إدارة "يون صوك يول" بأنها "حمقاء"، حيث نددت بمساعي كوريا الجنوبية لفرض عقوبات إضافية على بيونغ يانغ بسبب استمرارها في إطلاق الصواريخ.وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الخميس، قالت "كيم" إنها لا تستطيع أن تفهم سبب وقوف الشعب الكوري الجنوبي مكتوف الأيدي، بينما تستمر حكومة "يون" وغيرها "من الحمقى" في تصعيد الوضع الخطير.وقالت إن سيول لم تكن "هدفًا" لكوريا الشمالية عندما كانت حكومة "مون جيه إين" السابقة في السلطة. وحذرت من أن العقوبات والضغط اليائس من قبل الولايات المتحدة وعملائها في كوريا الجنوبية ضد كوريا الشمالية لن يؤدي إلا إلى زيادة عداء النظام وغضبه من الولايات المتحدة.وفي إشارة إلى تصريح وزارة الخارجية الكورية الجنوبية يوم الثلاثاء بأنها ستراجع فرض عقوبات مستقلة على بيونغ يانغ، وصفت كيم سيول بأنها "الكلب المخلص" و "الخادم المطيع" لواشنطن.وأضافت أن شعب كوريا الجنوبية لا بد أنه يكون في الحقيقة "شعب أحمق" لا يعرف كيف يعيش بسلام، إذا كان يعتقد أن العقوبات ستخفف الوضع الخطير.