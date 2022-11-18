وزير الدفاع الكوري يطلب من نظيره الصيني التعاون في القضية النووية الكورية الشمالية

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التقى وزير الدفاع الكوري الجنوبي "لي جونغ صوب" بنظيره الصيني "واي بونغ هو" وطلب منه حث كوريا الشمالية على اتخاذ مواقف إيجابية.حضر الوزير الكوري الجنوبي الاجتماع الموسع التاسع لوزراء دفاع دول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان" حيث أجرى مباحثات مع نظيره الصيني أمس طلب فيها أن يلعب الجانب الصيني دورا بناءً حتى تدرك كوريا الشمالية حقيقة عدم الحصول على أي شيء من خلال تطوير قدراتها النووية والصاروخية وأن تخرج إلى ساحة الحوار.ردا عليه، قال إن الصين لا ترغب على الإطلاق في تصاعد التوتر وعدم الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، مضيفا أن الصين ظلت تلعب دورا فعالا وبناء من أجل الاستقرار في شبه الجزيرة. كما أشار إلى ضرورة حل القضية عبر الحوار.وفيما يتعلق بالادعاءات الكورية الشمالية الأخيرة بأنها تعمل على تطوير قدراتها النووية والصاروخية بسبب المناورات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية والتهديدات الأمريكية، صرحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بأن الوزير الكوري الجنوبي قال لنظيره الصيني، إن تطوير كوريا الشمالية صواريخ جديدة وإطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات واستعداداتها لتجربة نووية جاءت ضمن خطة تعزيز القدرات العسكرية التي أوضحها نظام "كيم جونغ اون"، مشددا على أن ادعاءاتها إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى التهديدات الخارجية ليس سوى تحميل المسؤولية إلى طرف آخر فقط.وخلال المباحثات الكورية الجنوبية والصينية التي دامت أكثر من ساعة، اتفق الوزيران على استئناف تبادل الزيارات بين وزيري دفاع البلدين التي ظلت متوقفة منذ عام 2015، واستغلال مختلف وسائل التواصل بما في ذلك الاتصالات الهاتفية المباشرة بين القوات البحرية والجوية بين البلدين والتي انطلقت هذا العام.