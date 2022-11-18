مباراة كروية تجمع بين منتخبي كوريا وأوروغواي مساء اليوم ضمن منوديال قطر

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من المتوقع أن يلتقي المنتخب الكوري لكرة القادم الذي يستهدف التأهل لدور الستة عشر لكأس العالم لأول مرة منذ 12 عاما، بفريق أوروغواي مساء اليوم الخميس.سيخوض المنتخب الكوري بقيادة المدرب "بينتو فاولو" لأول مباراة مع نظيره الأورغواي القوي من أمريكا الجنوبية، في استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية "الدوحة" في الساعة العاشرة مساء اليوم.وصرح المدرب بينتو في لقاء صحفي رسمي عقده أمس الأربعاء بأن اللاعب "صون هونغ مين" سيتمكن من اللعب في المباراة مع منتخب الأوروغواي. يشار إلى أن صون هو كابتن المنتخب الكوري ومن أبرز لاعبيه.يستهدف المنتخب الكوري التأهل لدور الستة عشر لأول مرة منذ 12 عاما بعد مونديال جنوب إفريقيا لعام 2010. حيث حقق المنتخب الكوري انتصارا في أول مباراة له في مونديالي عامي 2002 و2010 ولهذا فمن المتوقع أن تمثل مباراته القادمة مع منتخب الأوروغواي محطة مهمة لتحقيق هدفه.الجدير بالذكر أن منتخب الأوروغواي يحتل المركز الـ14 في قائة ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقد تأهل الفريق لنهائيات مونديال قطر من خلال احتلال المركز الثالث من بين دول أمريكا الجنوبية في تصفياتها.ويضم الفريق عددا من اللاعبين العالميين بمن فيهم النجم البارز "سواريز" الذي قاد أوروغواي على مدى السنوات العشر الماضية، مهاجم الجناح "نونيز" ولاعب الوسط "فالفيردي".في المقابل، يخطط المنتخب الكوري لتحدي نظيره الأوروجواي بعدد من اللاعبين الذين يلعبون حاليا في الدوريات الأوروبية ومنهم الكابتن صون هونغ مين ، وكيم مين جيه ، ولي جيه صونغ، وهوانغ إن بوم.