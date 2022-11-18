مضاعفة مشاهدة فيديوهات الكي بوب بمقدار 2.5 مرة في فترة كورونا

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اتضح أن عدد مشاهدات الفيديوهات المتعلقة بالكي بوب قد تضاعف بمقدار 2.5 مرة في فترة جائحة كورونا.كشفت منصة "كاي بوب رادار" التي تديرها الشركة الناشئة "سبايس او دي تي" عن "خريطة العالم للكي بوب لعام 2022" التي أعدتها من خلال تحليل عدد مشاهدة الفيديوهات الموسيقية لـ229 فرقة من فناني الكي بوب، والفيديوهات التي استخدمت فيها أغانيها، لمدة عام واحد منذ الأول في شهر أغسطس من العام الماضي.وتجاوز عدد مرات المشاهدة الجديدة المتعلقة بالكي بوب في تلك الفترة 64 مليارا و300 مليون مرة. وشرحت "كي بوب رادارا" إن العدد زاد بمقدار حوالي 2.5 ضعف بالمقارنة مع نتيجة مسح عام 2019.ومثلت الفيديوهات المتعلقة بفرقة بي تي إس 18.7 % من إجمالي عدد مرات المشاهدة وتلتها "بلاك بينك" بـ11.3 %، و"توايس" بـ5.8 %، و"ليسا" بـ3.7 %.وقد كانت زيادة المشاهدات واضحة في الهند واليابان بارزا بحيث اتضح أن الصين رابع أكبر الدول عالميا من حيث عدد مرات مشاهدة الفيديوهات الخاصة بالكي بوب. يشار إلى أن عدد المرات في الهند سجل زيادة بمقدار أكثر من ألف بالمائة خلال الثلاث سنوات الماضية.أما اليابان فقد احتلت المركز السادس في مجال استهلاك فيديوهات الكي بوب في عام 2019 إلا أنها احتلت في المسح الأخير المركز الثاني بينما احتلت إندونسيا المركز الثالث.