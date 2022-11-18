زيادة سعر الفائدة بـ0.25 % في البلاد

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قام بنك كوريا المركزي اليوم برفع سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي لأول مرة في تاريخه من أجل كبح جماح تضخم أسعار المستهلك الذي لا يزال على مستوى 5 %. ولكنه وضع في الاعتبار إمكانية تعديل وتيرة التقشف النقدي في الولايات المتحدة ، واستقرار سعر صرف الوون أمام الدولار ، ومخاطر أزمة ركود رأس المال والائتمان ، والانكماش الاقتصادي وغيرها بحيث قامت برفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 % هذا الشهر بعد أن كانت قد قامت برفعها بمقدار 0.5 %.وقد قامت اللجنة المالية والنقدية التابعة للبنك المركزي في اجتماع لاتجاه السياسة النقدية عقدته منذ الساعة التاسعة صباح اليوم برفع سعر الفائدة الذي يبلغ حاليا 3 % بمقدار 0.25 % ليبلغ 3.25%.الجدير بالذكر أن اللجنة كانت قد خفضت بمقدار 0.5 %، أي من 1.25 % إلى 0.75%، يوم 16 في شهر مارس من عام 2020 عندما كان من المتوقع ظهور ركود اقتصادي نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، ثم خفضت مرة أخرى بمقدار 0.25% من 0.75% إلى 0.50 % يوم 28 من شهر مارس من نفس العام بحيث قامت بخفض سعر الفائدة بمقدار 0.75 % خلال شهرين فقط.وبعد أن كانت تقوم بتجميد السعر 9 مرات، قامت برفعه بمقدار 0.25 % لأول مرة منذ 15 شهرا يوم 26 في شهر أغسطس من العام الماضي لتعلن عن بدء ما يسمى "تطبيع السياسة النقدية".ومنذ ذلك الوقت، وخلال عام و3 أشهر تقريبا قامت برفع سعر الفائدة بمقدار 2.75% إجماليا أي 7 مرات بـ0.25 %، ومرتين بـ0.5 %.يرجع السبب الرئيسي في عدم توقفها عن رفع سعر الفائدة إلى استمرار ظاهرة التضخم.فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بمقدار 5.7 % في شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي. وبعد أن ظل ينخفض باستمرار ليبلغ 5.7 % في شهر أغسطس الماضي، و5.6 % في شهر سبتمبر الماضي بعد بلوغه القمة بـ6.2 % في شهر يوليو الماضي، عاد إلى الارتفاع مرة أخرى لأول مرة منذ 3 أشهر.