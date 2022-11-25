تعادل كوريا الجنوبية في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثامنة ضد أوروغواي

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تعادل منتخب كوريا الجنوبية اليوم الخميس أمام منتخب أوروغواي، أحد أقوى فرق كرة القدم في أمريكا الجنوبية، ليواصل مسيرته نحو التأهل إلى دور الستة عشر.وانتهت المباراة الأولى في المجموعة الثامنة بين منتخب كوريا الجنوبية بقيادة المدرب "باولو بينتو" ومنتخب أوروغواي بنتيجة 0–0، على ملعب المدينة التعليمية في الريان بقطر.وقد شارك قائد الفريق "سون هيونغ مين" (اللاعب في فريق توتنهام الإنكليزي) في المباراة وهو يرتدي قناعا واقيا لوجهه، حيث تعرض سابقا لكسر في العظام المحيطة بالعين اليسرى.وقد خسرت كوريا الجنوبية أمام أوروغواي 6 مرات وتعادلت مرتين وفازت مرة واحدة. وفي مباريات كأس العالم، تعادلت معها مرة واحدة وخسرت مرتين.وفي تصنيف الفيفا، تحتل كوريا الجنوبية المركز 28، في حين تحتل أوروغواي المركز 14.وتهدف كوريا الجنوبية إلى التأهل إلى دور الستة عشر للمرة الثانية خلال 12 عاما، حيث نجحت في التأهل في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، وهي المرة الأولى التي تتأهل فيها إلى دور الستة عشر خارج أرضها.وقد فازت أوروغواي بكأس العالم مرتين في عام 1950 وعام 1930. ومنذ ذلك الحين، كان أفضل أداء لها هو التأهل إلى الدور قبل النهائي، حيث استطاعت التأهل للدور قبل النهائي ثلاث مرات.وسوف تلعب كوريا الجنوبية أمام غانا في نفس الملعب يوم 28 نوفمبر في الساعة 10 مساء، وأمام البرتغال يوم 3 ديسمبر في منتصف الليل.